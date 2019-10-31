"Hindistan ile ilişkilerimizi her alanda ilerletmekten yanayız"

31.10.2019 23:26

Dıs¸is¸leri Bakanlıgˆı Gu¨ney Asya Genel Mu¨du¨ru¨ Büyükelçi Rıza Hakan Tekin, Hindistan'ın yükselen bir küresel güç ve dost ülke olduğunu belirterek, "Hindistan ile ilişkilerimizi her düzeyde ve alanda karşılıklı yarar temelinde ilerletmekten yanayız." dedi.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın ev sahipliğinde Hindistan Teknoloji ve Ekonomik İşbirliği (ITEC) programı çerçevesinde düzenlenen etkinliğe, Dıs¸is¸leri Bakanlıgˆı Gu¨ney Asya Genel Mu¨du¨ru¨ Büyükelçi Tekin'in yanı sıra ITEC mezunları ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Tekin, yaptığı konuşmada, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hindistan, yükselen bir küresel güç, dost bir ülkedir. Hindistan ile ilişkilerimizi her düzeyde ve alanda karşılıklı yarar temelinde ilerletmekten yanayız. Eğitim ve teknoloji alanındaki iş birliğimiz de ikili ilişkilerimiz için çok önemlidir." diye konuştu.

Türkiye'nin Hindistan'daki teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini anlatan Tekin, Türkiye ve Hindistan şirketlerinin bu ve benzeri alanlardaki iş birliğinden de memnuniyet duyduklarını söyledi.

Tekin, iki ülkenin teknoloji alanında geçmişte birçok anlaşma imzaladığına dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'de Hindistan'a yaptığı ziyarette de özellikle araştırma ve geliştirme alanında Türkiye'nin Hindistan ile iş birliği yapma arzusunun dile getirildiğini hatırlattı.

"ITEC'te ayrılan kontenjan bu yıl 25'e çıkarıldı"

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Bhattacharyya da 1964'te başlayan ITEC programı ile ülkesinin kalkınma deneyimini paylaşma imkanı bulduğuna işaret ederek, programın bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla da iş birliği içinde olduğunu, Asya, Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika, Karayipler ve Pasifik'te 161 ülkeyi kapsadığını kaydetti.

Büyükelçi Bhattacharyya, "Bugüne kadar ITEC'e Türkiye'den 350'yi aşkın kişi katıldı. Türk katılımcılar için ITEC'te ayrılan kontenjan bu yıl 20'den 25'e çıkarıldı." ifadesini kullandı.

Programın temelinde deneyim paylaşımının yattığını vurgulayan Bhattacharyya, sadece teknoloji ile sınırlı kalmadığını, eczacılık, işletme ve muhasebe gibi farklı alanları da kapsadığını aktardı.

Bazı ITEC mezunlarının Hindistan ile ilgili deneyimlerini, programın akademik ve iş yaşamlarına katkılarını paylaştığı etkinlik, geleneksel Hint dans gösterileri ve yemek ikramının ardından sona erdi.

Hindistan hükümeti tarafından 1964'ten bu yana finanse edilen program çerçevesinde Hindistan, kalkınma deneyimlerini gelişmekte olan 161 ülke ile paylaşıyor.

Kaynak: AA