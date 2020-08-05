Hindistan iktidar partisinden Cammu Keşmir'de "insan hakları ihlali" itirafı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hindistan iktidar partisinden Cammu Keşmir'de "insan hakları ihlali" itirafı

YENİ Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) Başkan Yardımcısı Avinash Rai Khanna, Cammu Keşmir'in özel statüsünün geçen yıl 5 Ağustos'ta kaldırılması sürecinde bölgede insan hakları ihlali yaşandığı itirafında bulundu.

Hindistan iktidar partisinden Cammu Keşmir'de
05.08.2020 14:47 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:50

YENİ Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) Başkan Yardımcısı Avinash Rai Khanna, Cammu Keşmir'in özel statüsünün geçen yıl 5 Ağustos'ta kaldırılması sürecinde bölgede insan hakları ihlali yaşandığı itirafında bulundu.

Khanna, AA muhabirine verdiği mülakatta, özel statüsü kaldırılan Cammu Keşmir'in merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı haline getirilmesinin, bölgenin "ayrı bir oluşum" olduğu anlayışını ortadan kaldırdığını savundu.

"Eyalette ayrı bir oluşum havası vardı. Bu da kanun ve nizam sorunlarına yol açan Hindistan karşıtı aktivitelere neden oluyordu." yorumunu yapan Khanna, artık çocukluktan bu yana düşledikleri "bir millet, bir anayasa" özlemine kavuştuklarını söyledi.

Khanna, eyaletin statüsünün değiştirilmesinin ardından, aralarında eski anayasa mahkemesi, yüksek mahkeme hakimleri, üst düzey bürokratlar ve askerlerin de bulunduğu Hindistan'ın önde gelen isimlerinin belgelediği insan hakları ihlalleri için "Büyük değişimler yaşanırken bazı yan etkiler ortaya çıkabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"İnsanlar, daha iyi yarınlar için çalıştığımızı anlamalı. Bu konular (ihlaller) sonuçtur." ifadesini kullanan Khanna, Keşmir konusunda asla geri adım atmayacaklarını ve eyaletin Hindistan'a entegrasyonun Ulusal Gönüllüler Organizasyonunun (RSS) bir hayali olduğunu aktardı.

Ülkeyi Hindu ulusu haline dönüştürmeyi hedefleyen RSS, BJP dahil tüm milliyetçi oluşumların çatı kuruluşu olarak görülüyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsü 1 yıl önce kaldırıldı

Hindistan yönetimi, 5 Ağustos 2019'da, nüfusunun çoğunlu Müslüman olan, kendine ait bayrağı ve kimliği bulunan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, 31 Ekim 2019'da eyalet yönetimini lağvederek merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasını yeni bir toprak ele geçirilmiş gibi lanse eden Hindistan yönetimi, ayrıca çıkardığı yeni yasalarla Hindu nüfusun Keşmir'e yerleştirilmesini teşvik ederek bölgenin demografik yapısını değiştirmeye çalışıyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Galatasaray, eski yıldızı Arda Turan ile anlaşmaya vardı Spor
Galatasaray, eski yıldızı Arda Turan ile anlaşmaya vardı
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak Ekonomi
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih...
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Ekonomi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
İki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı karı-kocayı canından etti 3. Sayfa
İki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı karı-kocayı canından etti
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu Ekonomi
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu Magazin
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Kaderlerinde cennete kavuşmak varmış: Kaza yapan çiftin nikahları olacakken cenazeleri yapıldı
Kaderlerinde cennete kavuşmak varmış: Kaza yapan çiftin nikahları olacakken cenazeleri yapıldı
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş
Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı
Temmuz ayında en çok onları konuştuk! Ozan Güven ve Hadise, özel hayatlarıyla gündemden düşmedi
Temmuz ayında en çok onları konuştuk! Ozan Güven ve Hadise, özel hayatlarıyla gündemden düşmedi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Ümit Dündar Fatih Sultan Mevlüt Çavuşoğlu Bülent Bostanoğlu
Magazin Hadise Alişan Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş Maicon Pereria Roque
Daha Fazla Çocuk Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: Hindistan iktidar partisinden Cammu Keşmir'de "insan hakları ihlali" itirafı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 15:12:33. #1.14#
title