Hindistan, ikinci Kovid-19 aşı adayı için klinik denemeye onay verdi Hindistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ikinci aşı adayına insanlar üzerinde test edilmek üzere onay verildi.

Hindistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ikinci aşı adayına insanlar üzerinde test edilmek üzere onay verildi.

"Clinicaltiralsarena.com" internet sitesindeki habere göre, Hindistan Genel İlaç Kontrolörlüğü (DCGI), Hint ilaç şirketi Zydus Cadila'nın geliştirdiği "ZyCoV-D" adlı Kovid-19 aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerine onay verdi.

Şirketin Ahmedabad şehrindeki Aşı Teknoloji Merkezinde geliştirilen potansiyel aşının, hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde farklı türlerdeki deney hayvanlarında "güçlü bağışıklık tepkileri uyandırmayı başardığı" bildirilmişti.

Şirket, 1000'den fazla sağlıklı gönüllünün katılması planlanan klinik denemelere bu ay içinde başlamayı hedefliyor.

DCGI, Bharat Biotech ilaç şirketinin geliştirdiği "Covaxin" adlı potansiyel aşının klinik denemelerine 30 Haziran'da onay vermişti.

Bu, ülkede klinik denemelerine onay verilen ilk yerli üretim aşı adayı olmuştu.

Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

18 aşı adayı klinik deneme aşamasında

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2 Temmuz itibarıyla Kovid-19'a karşı 129 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 18 aşı adayı ise klinik deneme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 11 milyonu aşarken, 520 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA