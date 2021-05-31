Hindistan: İkinci Dalgada E-Ticaret Patlaması Yaşanırken Lojistik Firmaları On Binlerce Kişiyi İşe Alıyor

Lojistik şirketleri son aylarda on binlerce kişiyi işe aldı ve pandemi geleneksel satış kanallarını felce uğrattığı ve çevrimiçi alışveriş için gerekli olan sevkiyat ve teslimat hizmetlerine yönelik talep arttığı için daha da fazla kişiyi istihdam etmeyi planlıyor.

Lojistik şirketleri son aylarda on binlerce kişiyi işe aldı ve pandemi geleneksel satış kanallarını felce uğrattığı ve çevrimiçi alışveriş için gerekli olan sevkiyat ve teslimat hizmetlerine yönelik talep arttığı için daha da fazla kişiyi istihdam etmeyi planlıyor.

COVID-19 rüzgarıyla desteklenen üçüncü taraf lojistik (3PL) şirketleri, son aylarda teslimat ortakları da dahil olmak üzere çeşitli birimlerde işe alım yapıyor.

E-ticaret ve doğrudan tüketiciye (D2C) kanalı, pandemide Hindistan'da hız kazanıyor çünkü kısıtlamalar şirketlerin geleneksel çevrimdışı kanallar aracılığıyla tüketiciye ulaşmasını zorlaştırıyor.

Danışmanlık firması RedSeer'in yakın tarihli bir raporuna göre, şu anda ülkedeki toplam 3 milyar gönderiden (2020'de) 0, 85 milyar e-ticaret gönderisini oluşturan üçüncü taraf lojistik oyuncularının, 2024 yılına kadar 3 milyar gönderiyi gerçekleştirmesi bekleniyor.

Ayrıca, perakende, hızlı tüketim malları, dayanıklı tüketim malları gibi tüketiciye yönelik segmentlerdeki birçok şirket, kapanma ve sosyal mesafe kuralları nedeniyle çevrimdışı kanallar etkilenmeye devam ettiği için doğrudan tüketiciye giden rotayı izliyor.

Bu eğilimle desteklenen e-ticaret, Hindistan'da kazanacak. RedSeer raporuna göre, ülkedeki e-ticaret gönderilerinin 2024 yılına kadar dört kat artarak 12 milyara çıkması planlanıyor.

Ayrıca, pandemi nedeniyle çevrimiçi platformların artan oranda benimsenmesi, e-ticaretin şehirlerin ötesine genişlemesi ve yeni segmentlerin büyümesi gibi faktörler bu artışın talep yönlü itici güçleri olarak belirtiliyor. Danışmanlık firmasına göre, e-ticaretin 2025 yılına kadar 140 milyar dolara kadar ulaşması bekleniyor.

Kaynak: moneycontrol

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre