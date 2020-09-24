Son dakika! Hindistan'ı sel vurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Hindistan'ı sel vurdu

24.09.2020 12:37 | Son Güncelleme: 24.09.2020 13:04
Son dakika! Hindistan'ı sel vurdu

Son dakika haberi... Hindistan'ın Mumbai kentinde şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı.

Hindistan'ın Mumbai kentinde şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Sel nedeniyle, caddeler ve sokaklar sular altında kaldı.

Hindistan'ın Mumbai kentinde şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Sel nedeniyle, caddeler ve sokaklar sular altında kaldı. Önümüzdeki günlerde yağmurun şiddetini azaltacağı ve Hindistan'da son dönemde etkili olan yağışların düzensiz bir şekilde devam edeceği açıklandı. Mumbai ve komşu bölgelerde su baskınlarının yaşanmasından sonra Hindistan özel hava ajansı tarafından yapılan açıklamada, yağmurun şiddetini bir süre azaltacağı 25 Eylül'den  itibaren artış görüleceği öğrenildi. Yetkililer, bölgede elektrik kesintisinin süreceğini belirtti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Halife Hafter Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Hande Erçel Aytaç Ağırlar Jennifer Lopez
Spor Can Bartu Erol Bulut Tamer Tuna Okan Buruk Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Bursa Saldırı Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Hindistan'ı sel vurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 14:18:45. #1.14#
title