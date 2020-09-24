Son dakika! Hindistan'ı sel vurdu

Son dakika haberi... Hindistan'ın Mumbai kentinde şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı.

Hindistan'ın Mumbai kentinde şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Sel nedeniyle, caddeler ve sokaklar sular altında kaldı.

Hindistan'ın Mumbai kentinde şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Sel nedeniyle, caddeler ve sokaklar sular altında kaldı. Önümüzdeki günlerde yağmurun şiddetini azaltacağı ve Hindistan'da son dönemde etkili olan yağışların düzensiz bir şekilde devam edeceği açıklandı. Mumbai ve komşu bölgelerde su baskınlarının yaşanmasından sonra Hindistan özel hava ajansı tarafından yapılan açıklamada, yağmurun şiddetini bir süre azaltacağı 25 Eylül'den itibaren artış görüleceği öğrenildi. Yetkililer, bölgede elektrik kesintisinin süreceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı