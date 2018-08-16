Hindistan'ı Nükleer Güç Yapan Eski Başbakan Vajpayee Hayatını Kaybetti

Hindistan'ta 3 dönem başbakanlık yapan Atal Bihari Vajpayee, akciğer ve böbrek rahatsızlığı için hazirandan beri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bharatiya Janata Partisi'den üç defa başbakan olan Vajpayee, böbrek enfeksiyonu ve solunum zorluğu sebebiyle Yeni Delhi Tıp Fakültesinde tedavi görmekteydi. Sağlık durumu kötüleşen Vajpayee'yi bugün üst politikacıların ziyaret ettikleri kaydedildi.

Atal Bihari Vajpayee, ilik defa başbakan olduğu Hindistan'da 1996 yılında 13 gün, 1998 yılında 11 ay yaptıktan sonra 1999'den 2004'a kadar 5 yıl başbakanlık yapmıştı.

Vajpayee, Hindistan'ın nükleer programını geliştiren siyasetçi olarak biliniyor. Vajpayee 1998 yılında atom bombasının testlerinin yapılmasını emretmişti. Pakistan daha sonra cevap olarak nükleer bomba testi yapmıştı. Ancak Vajpayee daha sonra Pakistan ile kapsamlı barış görüşmeleri başlatmıştı.

2005 yılında emekli olan Vajpayee 2009 yılında kalp krizi geçirmişti. Vajpayee, akciğer ve böbrek rahatsızlığı için hazirandan beri tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti. - YENİ DELHİ