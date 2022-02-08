Hindistan, Hyundai'nin Keşmir paylaşımına tepkisini Güney Kore büyükelçisine iletti

YENİ Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Hyundai'nin Pakistan'daki ortağı "Nishat Group"un sosyal medyada yaptığı Cammu Keşmir paylaşımına tepkisini Güney Kore'nin Yeni Delhi Büyükelçisine ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, Büyükelçi Chang Jae-bok'un dün bakanlığa çağırıldığını açıkladı.

Bagchi, büyükelçiye Hyundai'nin iş ortağı "Nishat Group"un Facebook paylaşımının Hindistan'ın taviz vermeyeceği toprak bütünlüğüyle ilgili ve "rahatsız edici" olduğunun iletildiğini belirtti.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong ile konuya dair bir telefon görüşmesi yaptıklarını bildiren Bagchi, Chung'ın da Hint hükümeti ve halkını "rahatsız edici" paylaşımdan dolayı üzüntü duyduğunu aktardı.

"Nishat Group"un Facebook paylaşımında, "Keşmirli kardeşlerimizin fedakarlıklarını hatırlayalım ve özgürlük mücadelesini sürdürürken onlara destek olalım." ifadesine yer verilmişti.

Hindistan'daki sosyal medya kullanıcıları, #BoycottHyundai isimli bir "hashtag" açarak söz konusu paylaşıma tepki göstermişti.

Hyundai, Japonya'nın Suzuki Motor şirketinden sonra Hindistan'daki en büyük ikinci otomobil firması olarak öne çıkıyor.