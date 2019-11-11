Hindistan hükümetine "tutuklu siyasileri serbest bırakın" çağrısı

11.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:52

Cammu Keşmir'deki siyasi partilerden Ulusal Konferans (NC), Hindistan hükümetine, 5 Ağustos'tan bu yana tutuklu bulunan veya ev hapsine alınan tüm siyasetçilerin serbest bırakılması ve bölgedeki politik faaliyetlerin yeniden başlatılması çağrısı yaptı.

Hint haber ajansı Press Trust of India'daki (PTI) habere göre, NC Sekreteri Rattan Lal Gupta, Cammu Keşmir'deki tutuklu politikacılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Siyasetçilerin tutuklanmasını veya ev hapsine alınmasını "benzeri görülmemiş" ve "demokratik olmayan" bir uygulama olarak niteleyen Gupta, "Siyasi liderlerin tutuklanması Hindistan'ın demokratik ahlakına aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Gupta, Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetine, aralarında Cammu Keşmir'in eski eyalet başbakanlarından Faruk Abdullah, Ömer Abdullah ve Mehbuba Müfti gibi isimlerin de bulunduğu tutuklu tüm politikacıların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Cammu Keşmir'e barış ve huzurun gelmesi için bölgedeki politik faaliyetlerin yeniden başlatılmasının elzem olduğunun altını çizen Gupta, bu sebeple tutuklu siyasi liderlerin serbest bırakılmasının "zorunlu" olduğunu kaydetti.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Kaynak: AA