Hindistan hükümeti, Twitter'dan bazı Kovid-19 paylaşımlarının görüntülenmemesini talep etti

Hindistan hükümetinin, Twitter'dan yeni tip koronavirüs ile (Kovid-19) ilgili bazı paylaşımların kaldırılmasını talep ettiği bildirildi.

Hindistan hükümetinin, Twitter'dan yeni tip koronavirüs ile (Kovid-19) ilgili bazı paylaşımların kaldırılmasını talep ettiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Twitter Sözcüsü yaptığı açıklamada, Kovid-19'la ilgili bazı paylaşımların Hindistan'da görüntülenmesinin engellendiğini doğruladı.

Twitter Sözcüsü, Hindistan'ın talebinin 2000 tarihli Enformasyon Teknolojisi yasasına dayandırıldığını bildirdi.

Hindistan hükümetinin salgınla ilgili bazı paylaşımların kaldırılması talebi binlerce kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

Hintli bir yetkili, söz konusu paylaşımların yanıltıcı olduğunu ya da paniğe neden olabileceğini söyledi.

Hindistan Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Gopal Agarwal, "Ülkeye zarar veren sahte haberlere izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

Sosyal medyada çok sayıda kişi, Hindistan hükümetini "insani felaketlerin ortasındayken sansüre odaklanmakla" eleştirdi.

Hindistan'da "ölü sayısının gerçeği yansıtmadığı" iddiası

Hindistan'da çok sayıda vaka sayısı görülmesine rağmen ölü sayısının gerçeği yansıtmadığı öne sürüldü.

The Week dergisindeki habere göre, Michigan Üniversitesinden epidemiyolog Bhramar Mukherjee, gerçek ölüm sayısının bildirilen rakamdan 2 ila 5 kat daha fazla olduğunu söyledi.

Analistler tarafından desteklenen iddialarda, krematoryumların aralıksız çalıştığına işaret edilerek, ölü sayısının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bhopal merkezli kardiyolog Dr.G.C. Gautam, panik yaratmak istemedikleri için yetkililerin gerçek sayıları yansıtılmasını engellediğini kaydetti.

Hindistan'da günlük vaka sayısı son 5 gündür dünya genelinde en üst seviyede seyrederken, son 24 saatte ülkede 352 bin 991 vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 17 milyon 313 bin 163'e yükseldi.

Son 24 saatte 2 bin 812 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, günlük can kaybı sayısı da salgının başından bu yana görülen en yüksek noktaya ulaşırken, toplam ölü sayısı 95 bin 123'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer