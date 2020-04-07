Hindistan, "hidroksiklorokin" başta bazı ilaçların ABD'ye ihracat yasağını kaldırdı Hindistan, sıtma için geliştirilmiş olmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde denenen "hidroksiklorokin" başta olmak üzere bazı ilaçların ABD'ye ihracatı üzerindeki yasakların kaldırıldığını duyurdu.

Hindistan, sıtma için geliştirilmiş olmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde denenen "hidroksiklorokin" başta olmak üzere bazı ilaçların ABD'ye ihracatı üzerindeki yasakların kaldırıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Anurag Srivastava, yaptığı yazılı açıklamada iç piyasanın ihtiyacından fazla miktarda ilacın bulunduğunun anlaşılması üzerine aralarında "hidroksiklorokin"in de bulunduğu 24 ilaç bileşeninin ve bunlardan yapılan ilaçların ihracat yasağının kaldırılması kararı alındığı belirtildi.

ABD basınındaki habere göre, söz konusu yasak ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan'ın kendilerine sıtma ilacı "hidroksiklorokin"in göndermemesi durumunda buna karşılık verecekleri tehdidinin ardından kaldırıldı.

Trump, dün düzenlediği basın toplantısında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile söz konusu ilaçlar üzerindeki ihracat yasağının kaldırılmasıyla ilgili konuştuğunu ve Modi'nin buna uymamasına şaşıracağını belirterek, "İlaçların gelmesine izin vermezse tabii ki bunun bir karşılığı olabilir." ifadesini kullanmıştı.

ABD'li sağlık yetkilileri, Kovid-19'a karşı etkili olduğu kanıtlanmamış olmasına rağmen, "hidroksiklorokin"in bu salgının tedavisinde kullanılabileceğini öne sürmüştü.

Bloomberg'in haberine göre, Çin, Güney Kore ve bazı Avrupa ülkeleri de koronavirüs hastalarının tedavisinde "hidroksiklorokin"i tavsiye ederken, Hindistan da sağlık çalışanlarına "önleyici bir yöntem" olarak ilacın düzenli şekilde alınması çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA