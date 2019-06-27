Hindistan Havayollarına ait Mumbai-Newark seferi yapan bir uçak, bomba tehdidi nedeniyle Londra'nın...
Hindistan Havayollarına ait Mumbai-Newark seferi yapan bir uçak, bomba tehdidi nedeniyle Londra'nın Stansted Havaalanı'na acil iniş yaptı.
Hindistan Havayollarına ait Mumbai-Newark seferi yapan bir uçak, bomba tehdidi nedeniyle Londra'nın Stansted Havaalanı'na acil iniş yaptı. - LONDRA
Kaynak: İHA
YORUMLAR
HDP'den AK Parti'nin İSPARK iddiasına yanıt: Herhangi bir pazarlık yapmadık, bir beklentiye girmedik
Son Dakika Haberleri
13:24 Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası...