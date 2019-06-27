Hindistan Havayollarına ait Mumbai-Newark seferi yapan bir uçak, bomba tehdidi nedeniyle Londra'nın...

Hindistan Havayollarına ait Mumbai-Newark seferi yapan bir uçak, bomba tehdidi nedeniyle Londra'nın...

Hindistan Havayollarına ait Mumbai-Newark seferi yapan bir uçak, bomba tehdidi nedeniyle Londra'nın Stansted Havaalanı'na acil iniş yaptı.

Hindistan Havayollarına ait Mumbai-Newark seferi yapan bir uçak, bomba tehdidi nedeniyle Londra'nın...

Hindistan Havayollarına ait Mumbai-Newark seferi yapan bir uçak, bomba tehdidi nedeniyle Londra'nın Stansted Havaalanı'na acil iniş yaptı. - LONDRA

Kaynak: İHA
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