Hindistan Hava Kuvvetleri 35 kişiyi selden kurtardı
Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF) ülkenin Thane bölgesinde, yoğun yağışlar sonrası meydana gelen selde mahsur kalan 35 kişinin kurtarıldığını duyurdu.
Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF) ülkenin Thane bölgesinde, yoğun yağışlar sonrası meydana gelen selde mahsur kalan 35 kişinin kurtarıldığını duyurdu.
Bölge yetkilisi Shivaji Patil, "IAF'ın gönderdiği Mi-17 helikopteri 35 kişiyi kurtardı ve güvenli bir bölgeye nakletti" dedi.
Bhatsa Nehri'nin taşması sonrasında, son 2 günde bölgede çok sayıda köy etkilendi.
Kaynak: DHA
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