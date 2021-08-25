Hindistan, Güney Çin Denizi'ndeki rolünü artırmak için Filipinler ile ortak tatbikat düzenledi

Çin ile artan rekabeti nedeniyle bölgedeki varlığını güçlendirme arayışında olan Hindistan, Filipinler ile Güney Çin Denizi'nde ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Çin ile artan rekabeti nedeniyle bölgedeki varlığını güçlendirme arayışında olan Hindistan, Filipinler ile Güney Çin Denizi'nde ortak tatbikat gerçekleştirdi.

South Chine Morning Post'ta yer alan habere göre, tatbikata güdümlü füze destroyeri INS Ranvijay ve güdümlü füzeli korvet INS Kora, Filipin fırkateyni BRP Antonio Luna'ya katıldı.

Filipinler ile yapılan tatbikatın bu ayın başlarında duyurulan iki aylık Hint deniz konuşlandırmasının parçası olduğu belirtildi.

Çin ile artan rekabeti nedeniyle bölgedeki varlığını güçlendirmeye çalışan Hindistan, Filipinler ile tartışmalı Güney Çin Denizi'nde gerçekleştirdiği tatbikat, Hindistan'ın Çin'in yükselişiyle ilgili benzer endişeler taşıyan ABD'ye yaklaşmasının ardından geldi.

Güney Çin Denizi son yıllarda ABD ile Çin arasında gerilim alanlarından biri haline geldi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris dün Güneydoğu Asya ziyareti esnasında Pekin'i "düzeni baltalamaya devam etmek ve ulusların egemenliğini tehdit etmekle" suçlamıştı.

Çin uzun süredir kaynak zengini Güney Çin Denizi'nin büyük çoğunluğunda hak iddia ediyor.

Deniz Güvenliği İdaresi'nin uyarılarına rağmen, Çin kuvvetlerinin Guangdong kıyıları açıklarındaki Güney Çin Denizi'nde ve Liaoning kıyılarındaki Sarı Deniz ve Bohai Boğazı'nda gerçek mühimmat eğitimi verdiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Alaca