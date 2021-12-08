Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan askeri helikopter düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş
BBC

Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan askeri helikopter düştü

Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan askeri helikopter düştü
BBC - Haberler | Dünya

Hindistan Genelkurmay Başkanı General Bipin Rawat ile eşini de taşıyan askeri helikopter, Tamil Nadu eyaletinde Conoor kenti yakınlarında düştü.

Hindistan Genelkurmay Başkanı General Bipin Rawat ile eşini de taşıyan askeri helikopter, Tamil Nadu eyaletinde Conoor kenti yakınlarında düştü.

Mi-17V5 tipi Helikopterde, aralarında üst düzey savunma yetkilileri dahil beşi mütettebat 14 kişi bulunduğu bildiriliyor.

Reuters haber ajansına konuşan ancak adları açıklanmayan iki kaynak, Rawat'ın akıbetinin henüz bilinmediğini söyledi.

Ölü ve yaralı sayısı da bilinmiyor.

Hindistan'da kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlıkları 2019 yılı sonunda birleştirilmiş ve eski Kara Kuvvetleri Komutanı Rawat da Hindistan Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştı.

Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kazanın soruşturulduğunu duyurdu.

Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

 Hastanede skandallar zinciri! 2 doktor arkadaş, odalarında 2 kadın meslektaşına tecavüz etti

Hastanede skandallar zinciri! 2 doktor arkadaş, odalarında 2 kadın meslektaşına tecavüz etti
BBC
Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title