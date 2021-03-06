Hindistan, Gana'ya 50 bin doz Kovid-19 aşısı bağışladı

Hindistan'ın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kapsamında Gana'ya 50 bin doz aşı bağışladığı belirtildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Hindistan hükümeti tarafından gönderilen 50 bin doz aşı, başkent Akra'da Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey'e teslim edildi.

Gana Dışişleri Bakanı Botchwey, yaptığı açıklamada, gelen aşıların Gana ile Hindistan arasındaki samimi ve kardeşçe ilişkilerin göstergesi olduğunu belirtti.

Aşıların ülkenin Kovid-19'la mücadeleye yardımcı olacağının altını çizen Botchwey, hükümetin nüfusu etkili bir şekilde aşılamak için en az 20 milyon Kovid-19 aşısı almayı hedeflediğini söyledi.

Gana, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) öncülük ettiği Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 24 Şubat'ta Hindistan Serum Enstitüsünce üretilen 600 bin doz AstraZeneca-Oxford aşısı teslim almıştı.

Ülkede 1 Mart'tan bu yana başlatılan aşı kampanyasında 70 bine yakın kişiye aşı yapılmıştı.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da salgının başından bu yana 85 bin 239 kişi virüse yakalandı, bunlardan 79 bin 465'i sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 629 kişi ise yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu