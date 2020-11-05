Hindistan Fransa'dan sipariş ettiği savaş uçaklarının 3'ünü daha teslim aldı
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Hindistan Fransa'dan sipariş ettiği savaş uçaklarının 3'ünü daha teslim aldı

05.11.2020 23:23 | Son Güncelleme: 05.11.2020 23:26
Hindistan Fransa'dan sipariş ettiği savaş uçaklarının 3'ünü daha teslim aldı

Hindistan, 2016'da Fransa ile yapılan anlaşma kapsamında sipariş edilen 36 Rafale tipi savaş uçağından 3'ünü daha teslim aldı.

Hindistan, 2016'da Fransa ile yapılan anlaşma kapsamında sipariş edilen 36 Rafale tipi savaş uçağından 3'ünü daha teslim aldı.

Hindistan Havva Kuvvetleri, Fransa tarafından tedarik edilen Rafale tipi savaş uçaklarından 3'ünün daha Gucerat eyaletindeki Jamnagar hava üssüne indiğini duyurdu.

Savaş uçaklarının son aylarda gerilimin tırmandığı Çin sınırında konuşlandırılacağı bildirildi.

Geri kalan 28 savaş uçağının teslimatının 2022'de tamamlanması bekleniyor.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, ağustosta yaptığı açıklamada, Rafale tipi savaş uçaklarının ülkenin askeri tarihinde yeni bir dönemin başladığına dair dünyaya güçlü bir mesaj gönderdiğini belirtmişti.

Yeni Delhi yönetimi, 4 yıl önce Fransız savunma üreticisi Dassault Aviation'dan 9,2 milyar dolar değerinde toplam 36 Rafale tipi savaş uçağı satın almış ve 5 savaş uçağının sevkiyatı 29 Temmuz'da yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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