Hindistan feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
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Hindistan feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Hindistan'da otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü üst geçitten aşağıya uçtu.

23.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:11
Hindistan feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

'da otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü üst geçitten aşağıya uçtu. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.


Hindistan'ın şehrinde meydana gelen trafik kazasında otomobil üst geçitten uçtu. Feci kazada köprünün altında bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza esnasında köprünün altında bulunan anne hayatını kaybederken kızı ise ağır yaralandı. Polis virajı alamayan otomobil sürücüsünün kontrolü kaybederek köprüden aşağıya uçtuğunu belirtiyor. Yeni açılan köprüde 3 hafta içinde ikinci kazanın meydana geldiği açıklandı.


Üst geçit trafiğe kapatıldı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA
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