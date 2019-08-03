Hindistan, eski Maldivler Başkan Yardımcısını sınır dışı etti

Hindistan'a sığınma talebinde bulunan eski Maldivler Başkan Yardımcısı Ahmed Adeeb sınır dışı edildi.

Press Trust of India'nın haberine göre, Hindistan'ın güneyindeki Tuticorin Limanı'na perşembe günü tekneyle gelen Adeeb'in ülkeye giriş talebi, geçerli belgeleri olmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Bir günlük sorgunun ardından bugün ülkesine aynı botla geri gönderilen Adeeb, Uluslararası Deniz Sınır Çizgisi'nde Maldivler yetkililerine teslim edildi.

Avukatları, Adeeb'in Hindistan'dan koruma istediğini ve sığınma talebi sürecini başlattığını bildirdi.

Pasaportuna el konulmuştu

Maldivler polisi, çarşamba günü "devletin parasını zimmetine geçirmek" suçundan sorgulanması gereken Adeeb'in emniyete gelmediğini, ülkeden kaçtığını açıklamıştı.

Eski Devlet Başkanı Yardımcısı'nın pasaportuna, dahil olduğu davalar nedeniyle el konulmuştu.

Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'a ait teknede 2015'te meydana gelen patlamayı düzenlediği suçlamasıyla Adeeb'e verilen 15 yıl hapis cezası kararını mayısta bozmuştu.

Kaynak: AA