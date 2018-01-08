Hindistan Eşcinsel İlişkiyi Yasaklayan Yasayı Gözden Geçirecek

Hindistan Yüksek Mahkemesi, sömürge döneminden kalan ve eşcinsel ilişkiyi illegal olarak kabul eden yasayı gözden geçirmeye hazırlanıyor.

Hindistan Yüksek Mahkemesi Pazartesi günü, 16. yüzyıldaki İngiliz yasasından örnek alınarak hazırlanan ve "herhangi bir erkek, kadın veya hayvanla doğanın düzenine karşı eşcinsel ilişkide bulunmayı" yasaklayan Hint Ceza Yasası'nın 377'inci maddesini gözden geçireceğini açıkladı. Mahkeme'nin eşcinsel ilişkiyi illegal olarak kabul eden sömürge dönemi yasasını gözden geçireceği açıklaması, ülke genelindeki LGBT bireyleri için bir zafer olarak kabul edildi.

Yüksek Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, 2013 yılından beri ülke genelinde eşcinsel suçlamalar sebebiyle 200'den az kişinin tutuklandığı belirtilirken, "Seçimleri doğrultusunda yaşayan bireyler asla korku içinde yaşamamalı. Anayasanın 21'inci maddesine göre bireyin doğal seçim hakkı bastırılamaz ve kısıtlanamaz" denildi. - İstanbul