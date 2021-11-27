Hindistan, Elon Musk'ın Starlink şirketinden internet için lisans almasını istedi - Haberler
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Hindistan, Elon Musk'ın Starlink şirketinden internet için lisans almasını istedi

AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel
Hindistan, Elon Musk'ın Starlink şirketinden internet için lisans almasını istedi

YENİ Hindistan hükümeti, Elon Musk'ın SpaceX havacılık şirketine ait Starlink Internet Services'in uydu tabanlı internet hizmeti sunmadan önce, ülkenin internet düzenleme kurallarına uyacağını bildirmesini istedi.

YENİ Hindistan hükümeti, Elon Musk'ın SpaceX havacılık şirketine ait Starlink Internet Services'in uydu tabanlı internet hizmeti sunmadan önce, ülkenin internet düzenleme kurallarına uyacağını bildirmesini istedi.

İletişim Bakanlığın yaptığı açıklamada, Starlink'in ülkede lisansının olmadığı ve halkın reklamları yapılan Starlink hizmetlerine abone olmamasının tavsiye edildiği aktarıldı.

Musk'ın şirketinden ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Basında çıkan haberler e göre, Musk'ın SpaceX'i, hizmetin beta sürümü için 99 dolar karşılığında ön siparişleri kabul ediyor.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri

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