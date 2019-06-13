Hindistan: Düşen askeri uçaktan kurtulan yok
Hindistan Hava Kuvvetleri, 3 Haziran'da radardan kaybolan ve 2 gün önce yeri tespit edilen uçağın enkazına ekiplerin ulaştığını; uçaktan kurtulan olmadığını duyurdu.
Hindistan Hava Kuvvetleri, 3 Haziran'da radardan kaybolan ve 2 gün önce yeri tespit edilen uçağın enkazına ekiplerin ulaştığını; uçaktan kurtulan olmadığını duyurdu.
Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Antonov An-32 tipi askeri nakliye uçağından en son, 3 Haziran'da Çin sınırına yakın bir bölgeden sinyal alınmış; ardından uçak radardan kaybolmuştu.
Hindistan'da Assam eyaletindeki Jorhat kasabasından, Arunachal Pradesh eyaletinin batı Siang Bölgesi'ndeki Mechuka kasabasına gitmek üzere 5 yolcu ve 8 mürettebatıyla kalkan uçak günlerce aranmıştı.
Havadan yapılan aramalar sonucu 2 gün önce uçağın enkazının, Arunachal Pradesh eyaletinde yer alan Siang bölgesinde olduğu tespit edilmişti.
Hindistan Hava Kuvvetleri'nden bugün yapılan açıklamada 8 kişilik arama timinin enkaza ulaştığı; uçaktan kurtulan olmadığı belirtildi.
Kaynak: DHA
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, "Ahmet Kaya'nın linç edildiği geceyi hatırlıyor musun?" sorusuna cevap verdi
Sezai Temelli'den Erdoğan ve Bahçeli'ye canlı yayın çağrısı: Yürekleri yetiyorsa biz de televizyona çıkalım
Bursalı firma yeni mağazasının açılışında ürünleri 10 yıl önceki fiyatlarla satışa sununca izdiham yaşandı