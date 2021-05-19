Hindistan donanması Mumbai açıklarında batan mavnadaki 78 kişiyi arıyor
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Hindistan donanması Mumbai açıklarında batan mavnadaki 78 kişiyi arıyor

Hindistan donanması Mumbai açıklarında batan mavnadaki 78 kişiyi arıyor
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Hindistan donanması, Tauktae tropik fırtınası nedeniyle Mumbai açıklarında batan mavna tipi gemideki 78 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Hindistan donanması, Tauktae tropik fırtınası nedeniyle Mumbai açıklarında batan mavna tipi gemideki 78 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Donanma sözcüsü Alok Anand, üç geminin katıldığı, helikopterle yapılan aramalarda şu ana dek gemi mürettebatı ve yolculardan 183 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Anand, kalan 78 kişiyi bulmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan Mumbai'nin kuzeyinde batan bir başka mavna için yürütülen ayrı bir operasyonda da 35 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Her iki geminin de devlete ait Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Şirketi adına taşıma yaptığı kaydedildi.

"Son yirmi yılın en şiddetli tropik fırtınası" olarak nitelenen Tauktae, Hindistan'ın kuzeybatı kıyısındaki Gucarat ve Maharaştra eyaletlerinde 25 kişinin ölümüne sebep oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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