Hindistan Dışişleri Bakanı Swaraj Bahreyn'de

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa'nın, Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile başkent Manama'da bir araya geldiği belirtildi.

Bahreyn haber ajansı BNA'ya göre, Kral Bin İsa, Hindistan-Bahreyn Ortak Komitesi ikinci toplantısı kapsamında ülkeyi ziyaret eden Swaraj'la görüşmesinde, Bahreyn'in Hindistan'la karşılıklı saygı, iş birliği ve koordinasyon üzerine kurulu olan tarihi ilişkilerini övdü.

Bin İsa, komite toplantısında imzalanan anlaşmaların yatırım, ticaret, ekonomi ve siyaset alanlarında iş birliğini geliştirme konusunda büyük rolü olacağını vurguladı.

Swaraj ise Bahreyn'e gerçekleştirdiği ziyarette farklı iş birliği alanlarında elde edilen başarıdan övgüyle söz etti. Swaraj, ülkesinin Bahreyn'le iş birliği ve dostluk bağlarını güçlendirmeyi istediğini dile getirdi.

Swaraj, Hindistan-Bahreyn Ortak Komitesi ikinci toplantısı kapsamında daha önce de Bahreynli mevkidaşı Halid bin Ahmed Al Halife ile görüşmüştü. Taraflar görüşmede diplomatik pasaportlara vize muafiyeti, yenilenebilir enerji ve sağlık alanında 3 mutabakat zaptı imzalamıştı.