Hindistan, Delhi seçimi için sandık başında

08.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:26

YENİ Hindistan'da halk, başkent Yeni Delhi ve çevresindeki yerleşimleri içine alan Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde yerel parlamento seçimi için sandık başına gitti.

Birlik toprağı statüsündeki bölgenin 70 sandalyeli yasama meclisinin belirleneceği seçimde 14,6 milyon kayıtlı seçmen oy kullanıyor.

Seçimin iktidardaki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi (BJP) ile halen bölge meclisinde çoğunluğa sahip Aam Aadmi (Sıradan Halkın Partisi) arasında geçmesi bekleniyor.

Seçim, geçen yıl yapılan genel seçimlerde büyük çoğunlukla yeniden iktidara gelen Başbakan Nerandra Modi liderliğindeki BJP'nin son dönemde izlediği Hindu milliyetçisi politikalar için referandum niteliğinde olacak.

Modi ve BJP, geçen yıl aralık ayında, Vatandaşlık Yasası'nda yaptığı değişiklikle Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen gayrimüslim göçmenlerin vatandaşlığa geçişini kolaylaştırırken, Müslüman göçmenleri düzenleme dışı bırakmıştı.

Değişikliğin dışlayıcı içeriği, ülkede yaşayan Müslüman nüfusun ve muhalefetin tepkisine yol açmış, ülkenin farklı bölgelerinde kitlesel protesto gösterileri düzenlenmişti.

Kaynak: AA