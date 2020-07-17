Hindistan'dan yola çıkıp 32 ülkeyi dolaşan gezgin, Samsun'a ulaştı Hindistan'ın Wardha kentinden 3,5 yıl önce yola çıkan ve 32 ülkeyi gezen Nitin Sonawane, Samsun'a geldi.

Hindistan'ın Wardha kentinden 3,5 yıl önce yola çıkan ve 32 ülkeyi gezen Nitin Sonawane, Samsun'a geldi.

Hindistan Bağımsızlık Hareketinin lideri Mahatma Gandi'nin barış mesajını anlatmak için 2016 sonunda yola çıkan telekomünikasyon mühendisi Sonawane, yolculuğu boyunca Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarında 32 ülkeye gitti.

Gürcistan'ın ardından Türkiye'ye gelen Hint gezgin, Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra Orta Doğu üzerinden ülkesine dönmeyi planlıyor.

Samsun'da Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'yi ziyaret eden Sonawane, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de gördüğü misafirperverlik karşısında çok mutlu olduğunu söyledi.

Turunu çok düşük bir bütçeyle yaptığına işaret eden Sonawane, "Gürcistan'dan Türkiye'ye girip Hopa'ya ulaştım. Oradan Samsun'a gelene kadar karşılaştığım herkes önce çay ikram ediyor, yemeğe ihtiyaç duyup duymadığımı soruyor." dedi.

Büyük bölümünü yürüyerek gerçekleştirdiği dünya turunda genelde çadırda kaldığını belirten Sonawane, Türkiye'de ise gezisinin amacını anlattığı herkesin kendisini evinde misafir etmek istediğini dile getirdi.

Sonawane, Türkiye'de Atatürk'ün kabrini ziyaret etmek istediğini anlatarak, "Atatürk ve Gandi arasında büyük benzerlikler var. İkisi de uluslarını yeniden ayağa kaldıran 20. yüzyılın en önemli liderleri arasında yer alıyor. Gandi, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'na destek vermişti. Atatürk, Hindistan toplumunda tanınan ve önem verilen bir lider." diye konuştu.

Deveci ise Atatürk ve Gandi'nin yaşadıkları çağa yön veren liderler olduğunu belirterek, Gandi'nin öğretisini dünyaya anlatmak için yola çıkan Sonawane'yi kutladı.

Hint gezgin, Samsun'da bir süre dinlendikten sonra Ankara'ya doğru yola çıktı.

Kaynak: AA