Hindistan'dan Türkiye'ye Yeşil İklim Fonu Desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Hindistan Çevre Orman ve İklim Bakanı Harsh Vardhan ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Vardhan, Yeşil İklim Fonu ve diğer finansman mekanizmalarına Türkiye'nin erişimi konusunda destek sözü verdi.



Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 23. Taraflar Konferansı için Almanya'nın Bonn kentinde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Hindistan Çevre Orman ve İklim Bakanı Harsh Vardhan ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Türkiye ve Hindistan'ın, Hindistan'ın derin tarihi bağlarla birbirine bağlı olduğunu belirten Bakan Özhaseki, iki ülke arasındaki dostluğun altını çizdi. Özhaseki, Yeşil İklim Fonu ve diğer finansman mekanizmalarına Türkiye'nin erişimi konusunda mevkidaşından destek isterken, Bakan Vardhan bu konuda destek sözü verdi.



Ev sahibi Bakan Vardhan ayrıca 2015 yılında Hindistan Başbakanı tarafından başlatılan Uluslararası Güneş İttifakına Türkiye'nin de katılması yönündeki davetini Bakan Özhaseki'ye iletti. - ANKARA