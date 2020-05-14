Hindistan'dan Türkiye'ye getirilen Seda Yavaş: "Hindistan'da öleceğimizi düşündük"
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Hindistan'dan Türkiye'ye getirilen Seda Yavaş: "Hindistan'da öleceğimizi düşündük"

Hindistan'dan Türkiye'ye getirilen Seda Yavaş: "Hindistan'da öleceğimizi düşündük" Hindistan'dan Türkiye'ye getirilen Seda Yavaş'ın yurttaki karantinası sona erdi "Sokakta kaldım, 4 gün boyunca yemek yemedim" Türkiye'nin Hindistan'daki vatandaşlar için gönderdiği uçakla yurda dönen ve...

Hindistan'dan Türkiye'ye getirilen Seda Yavaş: 'Hindistan'da öleceğimizi düşündük'
14.05.2020 01:20 | Son Güncelleme: 14.05.2020 01:23

Hindistan'dan Türkiye'ye getirilen Seda Yavaş: "Hindistan'da öleceğimizi düşündük"

Hindistan'dan Türkiye'ye getirilen Seda Yavaş'ın yurttaki karantinası sona erdi

"Sokakta kaldım, 4 gün boyunca yemek yemedim"

İZMİR - Türkiye'nin Hindistan'daki vatandaşlar için gönderdiği uçakla yurda dönen ve gözyaşlarıyla çektiği teşekkür videosuyla gündeme gelen Seda Yavaş'ın 14 günlük karantina süreci sona erdi. İzmir'de kaldığı yurttan çıkan Seda Yavaş, "Türkiye'ye getirilmeseydik Hindistan'da ölebilirdik" dedi.

Su Terapisti olan Seda Yavaş, geçtiğimiz mart ayında eğitim sertifikası almak için Hindistan'a gitti; fakat o sırada korona virüsü sebebiyle Hindistan'da hem uçaklar iptal olmuş hem de turistlerin otellere girişi yasaklanmıştı. Seda Yavaş da beraberindeki ekiple beraber 2 gün boyunca sokakta mahsur kaldı. Bunun üzerinde Yavaş, bir video çekerek sosyal medya üzerinden sesini duyurmayı başardı. Yavaş'ın ve orada mahsur kalan diğer vatandaşların çağrısı üzerine Türkiye, Hindistan'a uçak göndererek vatandaşlarını yurda getirdi.

Hindistan'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Seda Yavaş, Buca ilçesinde bulunan bir öğrenci yurdunda karantina altına alındı. Burada bir gözyaşlarıyla bir teşekkür videosu çeken Yavaş, kısa sürede Türkiye gündemine oturdu. Aradan geçen 14 günlük süre sonunda Seda Yavaş ve beraberindeki 86 vatandaş, bugün sabah saatlerinde son yapılan korona virüsü testlerinin de negatif çıkması üzerine kaldıkları yurttan tahliye edildi.

14 günlük karantina sürecinin bitmesiyle yurttan çıkan vatandaşların mutlulukları gözlerinden okunurken, AFAD tarafından organize edilen otobüsler vatandaşları memleketlerine götürmek için yurdun önünde hazır bulundu.

"Sokakta kaldım, 4 gün boyunca yemek yemedim"

Çektiği videoyla gündeme gelen Seda Yavaş, yurttan çıkar çıkmaz açıklamalarda bulundu. Hindistan'a eğitim için gittiğini yineleyen Seda Yavaş, "Uluslararası bir eğitimdi ve tek Türk bendim. Uçaklar iptal olduktan sonra serüven başladı. Maalesef oteller almıyordu, hatta aldığı yabancıları sokağa çıkarıyordu. Ben de bu yüzden sokakta kaldım. Sokakta kaldığım için ağlıyorum, tarif edilebilecek bir duygu değil, çok zordu. 4 gün boyunca yemek yemedim, 2 gün boyunca kimse bana su vermedi. Çünkü; orada bizi korona virüslü zannediyorlardı. Sokakta kaldığımız sürece Hintliler hiçbir şekilde yardım etmediler" dedi.

"Türkiye topraklarında adım atmanın nasıl bir duygu olduğunu anlatamam"

27 saatlik otobüs yolculuğundan sonra Chennai şehrinden Mumbai'ye geldiğini söyleyen Yavaş, "Sonra uçak yolculuğu ile sağ salim Türkiye'ye kadar geldik. Devletimize, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Çok zorlu günler geçirdik; ama buradaki yurda geldiğimiz gün evimizden bile rahat günler geçirdik. Burada prensesler gibi ağırlandık. Her şey düşünülmüştü, bütün ihtiyaçlarımız karşılandı. Her yer çok temizdi ve sürekli yemeklerimiz, kontrollerimiz yapıldı. Güler yüzlü çalışanlarımız bize çok iyi baktılar. Hatta son gecemizde müzik eğlencesi oldu. Onlar sokakta, biz de odalarımızda onlara eşlik ettik. Burada 14 gün, toplamda da 52 gündür karantinadayız. 52 gün sonra sokağa çıkmanın ve üstelik Türkiye topraklarında adım atmanın nasıl bir duygu olduğunu anlatamam. Bu serüven bize çok şey kattı, çok güzel dostluklar kazandık. Çok mutluyuz, ailelerimize kavuşacağız. Ailelerimizi 3 aydır görmüyoruz, böyle bir mutluluk yok" şeklinde konuştu.

"Hindistan'da öleceğimizi düşündük"

Yaşadıklarını hiçbir zaman unutamayacağını vurgulayan Yavaş, "Çünkü siz bizi birkaç fotoğraf karesinde gördünüz. Oysa biz mesajlaşma uygulamasından organize olduk ve birbirimizin yüzlerini ilk defa havalimanında gördük. 'Sen Ebru musun? Sen Seda mısın?' diye birbirimizi tanıdık; ama kader birliği yaptık. Çaresizliğe düştüğümüz günler oldu. Dönemeyeceğimizi bile düşündük. Hatta Hindistan'da öleceğimizi düşündük. Çünkü; Hindistan'da durum içler acısı. Eğer gerçekten biz buraya gelmeseydik, şu an siz bizim böyle görüntülerimizi değil çok acı haberlerimizi alacaktınız. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlet. Hiçbir ülkede bize yapılan ağırlama ve kurtarma operasyonu yapılmadı. Bunların hepsi devletimiz sayesinde oldu. Hiçbir zaman hiçbir Türk vatandaşı, dünyanın farklı ülkelerinde mahsur kalmaz. Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımız kurtarma operasyonunda bizlerle çok ilgilendiler. Türk vatandaşı olduğum için çok gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Seda Yavaş, röportajın ardından ailesinin evinin bulunduğu Fethiye'ye dönmek üzere AFAD'ın otobüsüne binerek Buca'dan ayrıldı.

Hindistan'dan Türkiye'ye getirilen Seda Yavaş: 'Hindistan'da öleceğimizi düşündük'

Kaynak: İHA

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