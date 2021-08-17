Hindistan'dan tahliye açıklaması
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Hindistan'dan tahliye açıklaması

Hindistan'dan tahliye açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, sosyal medya hesabından, Kabil'deki büyükelçi ve temsilcilik çalışanlarının acilen tahliye edileceğini duyurdu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, sosyal medya hesabından, Kabil'deki büyükelçi ve temsilcilik çalışanlarının acilen tahliye edileceğini duyurdu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bagchi, açıklamasında, "Mevcut koşullar göz önüne alındığında, Kabil'deki Büyükelçimiz ve personelin derhal Hindistan'a tahliye edilmesine karar verildi" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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