Hindistan'dan sonra Nepal'de de Kovid-19 vakalarının sayısı hızla artıyor

Hindistan'ın ardından Nepal'de de günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Hindistan'ın ardından Nepal'de de günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 9 bin 23 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vakası sayısının 377 bin 603'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 50 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle Nepal'de Kovid-19'a bağlı can kaybının 3 bin 579'a yükseldiği belirtildi.

Nepalli doktorlar, ülkede oksijen ve yatak yetersizliği nedeniyle büyük bir kriz uyarısında bulundu.

Katmandu'da İleri Tıp ve Cerrahi Hastanesi Başkanı Dr. Jyotindra Sharma, Kovid-19 hastalarını tedavi eden hiçbir hastanede boş yatak kalmadığını belirterek "Yeterli yatak olsa bile oksijen sıkıntısı var." ifadelerini kullandı.

Hastanelerin kapasitesinin artırılmasının hemen gerçekleşebilecek bir plan olmadığına işaret eden Sharma, hastaların sokaklarda hayatını kaybedebileceğinden endişe ettiklerini aktardı.

Salgının başından bu yana Kovid-19 hastalarıyla ilgilenen Dr. Bishal Dhakal yeterli hazırlığa ve kapasiteye sahip olmadıklarını kaydetti.

Tribhuvan Üniversitesi Eğitim Hastanesi'nde de bazı Kovid-19 hastalarının, verandaya yatırılarak oksijen tüpüne bağlandığı görüldü.

Nepal'de ocak ayında Hindistan'ın bağışladığı AstraZeneca aşılarıyla aşılama programına başlanmıştı. Ancak Yeni Delhi yönetimi, salgının Hindistan'da da kötüye gitmesi üzerine ihracata izin vermeyi reddetmişti.

Nepal hükümeti, nisan ayında büyük kentlerde ve kasabalarda karantina uygulamıştı. Katmandu yönetimi bu hafta da hem iç hem dış hat uçak seferlerini askıya almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer