Hindistan'dan sonra Nepal'de de Kovid-19 vakalarının sayısı hızla artıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Hindistan'dan sonra Nepal'de de Kovid-19 vakalarının sayısı hızla artıyor

Hindistan'dan sonra Nepal'de de Kovid-19 vakalarının sayısı hızla artıyor
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Hindistan'ın ardından Nepal'de de günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Hindistan'ın ardından Nepal'de de günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 9 bin 23 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vakası sayısının 377 bin 603'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 50 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle Nepal'de Kovid-19'a bağlı can kaybının 3 bin 579'a yükseldiği belirtildi.

Nepalli doktorlar, ülkede oksijen ve yatak yetersizliği nedeniyle büyük bir kriz uyarısında bulundu.

Katmandu'da İleri Tıp ve Cerrahi Hastanesi Başkanı Dr. Jyotindra Sharma, Kovid-19 hastalarını tedavi eden hiçbir hastanede boş yatak kalmadığını belirterek "Yeterli yatak olsa bile oksijen sıkıntısı var." ifadelerini kullandı.

Hastanelerin kapasitesinin artırılmasının hemen gerçekleşebilecek bir plan olmadığına işaret eden Sharma, hastaların sokaklarda hayatını kaybedebileceğinden endişe ettiklerini aktardı.

Salgının başından bu yana Kovid-19 hastalarıyla ilgilenen Dr. Bishal Dhakal yeterli hazırlığa ve kapasiteye sahip olmadıklarını kaydetti.

Tribhuvan Üniversitesi Eğitim Hastanesi'nde de bazı Kovid-19 hastalarının, verandaya yatırılarak oksijen tüpüne bağlandığı görüldü.

Nepal'de ocak ayında Hindistan'ın bağışladığı AstraZeneca aşılarıyla aşılama programına başlanmıştı. Ancak Yeni Delhi yönetimi, salgının Hindistan'da da kötüye gitmesi üzerine ihracata izin vermeyi reddetmişti.

Nepal hükümeti, nisan ayında büyük kentlerde ve kasabalarda karantina uygulamıştı. Katmandu yönetimi bu hafta da hem iç hem dış hat uçak seferlerini askıya almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

- Hintliler yağmur için kurbağaları törenle evlendirdi
- Hintliler yağmur için kurbağaları törenle evlendirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Burak Sergen Acun Ilıcalı Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Metin Oktay Gökhan Töre Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hindistan'dan sonra Nepal'de de Kovid-19 vakalarının sayısı hızla artıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 16:52:36. #1.15#

title