Hindistan'dan Pakistan'ın "koşullu konsolosluk yardımı" teklifine red

Hindistan'ın, tutuklu Hint subay Kulbhushan Jadhav'a Pakistan'ın koşullu konsolosluk yardımı sağlanması teklifini reddettiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Hindistan Pakistan'a gönderdiği mesajda, Pakistan'da tutuklu Hint subay Jadhav'a koşullu konsolosluk yardımı sağlanması teklifini kabul etmedi.

Hindistan, Kulbhushan Jadhav için engelsiz konsolosluk erişimi yapılmasını, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kuralları eşliğinde, gözdağı ve misillemeden uzak bir ortamın sağlanmasını talep etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, dün yaptığı açıklamada, konuya ilişkin Hindistan Yüksek Komiserliğini resmi olarak bilgilendirdiklerini ve bu ülkeden cevap beklediklerini ifade etmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar da Pakistan'ın teklifini değerlendireceklerini ve diplomatik kanallardan iletişimi sürdüreceklerini bildirmişti.

Kulbhushan Jadhav olayı

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD, 17 Temmuz'da, Pakistan'ın 2016'da tutukladığı Hint deniz subayı Jadhav hakkında verilen idam kararının "Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi"ni ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden gözden geçirilmesine hükmetmişti.

Kulbhushan Jadhav, Belucistan ile Karaçi'deki terör faaliyetlerini destekleyen ve finanse eden bir istihbarat yetkilisi olduğu iddiasıyla Pakistan tarafından 3 yıl önce tutuklanmış, 2 yıl önce de idam cezasına mahkum edilmişti.

Mahkeme idam cezasının, Jadhav'ın tutuklanmasının ardından Hindistan'ın konsolosluk yardımı hakkının çiğnendiği iddiasıyla açtığı dava sonuçlanana kadar infaz edilmemesini kararlaştırmıştı.

UAD, Birleşmiş Milletler anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu olan sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA