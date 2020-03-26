Hindistan'dan Kovid-19 nedeniyle yoksullar için 22 milyar dolarlık kurtarma paketi Hindistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı koymak amacıyla yoksullar için 22 milyar dolarlık kurtarma paketi açıkladı.

Hindistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı koymak amacıyla yoksullar için 22 milyar dolarlık kurtarma paketi açıkladı. BBC'nin haberine göre, kurtarma paketini duyuran Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, "Hiç kimsenin aç kalmasını, hiç kimsenin parasız kalmasını istemiyoruz." ifadesini kullandı. Sitharaman, gıda ve nakit transferlerini içeren 22 milyar dolarlık paketin, "acil yardıma ihtiyacı olanlara" aktarılacağını kaydetti. Maliye Bakanı ayrıca ülkede sağlık çalışanlarının 66 bin 500 dolara kadar sağlık sigortasının olacağını söyledi. Başbakan Narendra Modi, 24 Mart'ta Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde vatandaşların 21 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklandığını açıklamıştı. Kovid-19 nedeniyle 14 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede vaka sayısı 697. Kaynak: AA