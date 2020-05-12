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Hindistan'dan Kovid-19 ile mücadelede 265 milyar dolarlık yardım paketi

YENİ Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 265 milyar doların üzerinde ekonomik yardım paketi sağlanacağını duyurdu.

Hindistan'dan Kovid-19 ile mücadelede 265 milyar dolarlık yardım paketi
12.05.2020 19:02 | Son Güncelleme: 12.05.2020 19:02

YENİ Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 265 milyar doların üzerinde ekonomik yardım paketi sağlanacağını duyurdu.

Modi, basına yaptığı açıklamada, salgın sürecinde ülke ekonomisine destek olmak ve kendine güvenen bir Hindistan inşa etmek için bir yardım paketi hazırladıklarını açıkladı.

Ekonomik paketin 265 milyar doların üzerinde olduğunu belirten Modi, bu miktarın Hindistan'ın gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 10'una tekabül ettiğini belirtti.

Modi, yardım paketinin işçiler, çiftçiler, küçük işletmeler ve vergi mükellefleri için olduğunu söyledi. Modi'nin açıklamaları, dün, eyalet başbakanlarıyla görüşmesinin ardından geldi.

Öte yandan, Modi, sokağa çıkma yasağının sona ereceği 18 Mayıs'tan önce salgınla ilgili yeni kuralların duyurulacağı bilgisini de paylaştı.

Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, 26 Mart'ta, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı koymak amacıyla yoksullar için 22 milyar dolarlık kurtarma paketi açıklamıştı.

Hindistan'da Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 25 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 72 bin 593'e yükselirken, salgın dolayısıyla 2 bin 331 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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