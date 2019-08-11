Hindistan'dan Keşmir'de 'Kurban Bayramı hazırlığı': Sokağa çıkmak yasak

Hindistan'dan Keşmir'de 'Kurban Bayramı hazırlığı': Sokağa çıkmak yasak

Hindistan Kurban Bayramı öncesi Keşmir bölgesinde bazı yasakları yeniden yürürlüğe koydu

11.08.2019 19:12
Hindistan'dan Keşmir'de 'Kurban Bayramı hazırlığı': Sokağa çıkmak yasak

Hindistan Kurban Bayramı öncesi Keşmir bölgesinde bazı yasakları yeniden yürürlüğe koydu.

Müslümanların yoğunlukta olduğu Keşmir'in özel statüsünün kaldırmasının ardından bayram sırasında protestoların tekrar artmasından çekinen Yeni Delhi toplanmaların önüne geçmek için bazı bölgelerde sokağa çıkmaya yasağı uyguluyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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