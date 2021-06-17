Hindistan'dan Hong Kong'a kaçırılmak istenen 8 kilo tavus kuşu tüyüne el konuldu

Hindistan'da içlerinde yaklaşık 8 kilogram tavus kuşu tüyü bulunan 10 koliye, Hong Kong'a kaçırılmak üzereyken gümrük yetkileri tarafından el konuldu.

Hindistan'da içlerinde yaklaşık 8 kilogram tavus kuşu tüyü bulunan 10 koliye, Hong Kong'a kaçırılmak üzereyken gümrük yetkileri tarafından el konuldu.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gümrük yetkileri, içlerinde yaklaşık 8 kilogram tavus kuşu tüyü bulunan 10 koliye, kaçak yollarla Çin'in özerk yönetim bölgesi Hong Kong'a kaçırılmak üzereyken el koydu. Hindistan'ın ulusal simgesi tavus kuşu, yaban hayatı koruma yasası kapsamında korunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan Merkez Soruşturma Bürosu'nun (CBI) geçtiğimiz Mart ayında kaçak yollarla Çin'e kaçırılmak üzereyken gümrük yetkilileri tarafından el konulan tavus kuşu tüyleri ile ilgili halihazırda devam eden bir soruşturması daha bulunuyor. Toplamda 2 bin 565 kilogramlık sevkiyat, Yeni Delhi'deki Tughlakabad'da iç konteyner deposunda ele geçirilmişti. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı