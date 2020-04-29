HİNDİSTAN'DAN GETİRİLDİ, GÖZYAŞLARI İÇİNDE TEŞEKKÜR ETTİ
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HİNDİSTAN'DAN GETİRİLDİ, GÖZYAŞLARI İÇİNDE TEŞEKKÜR ETTİ

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uçuşların durdurulmasıyla Hindistan'da mahsur kalan Türk vatandaşı Seda Yavaş, Türkiye'ye döndü.

HİNDİSTAN'DAN GETİRİLDİ, GÖZYAŞLARI İÇİNDE TEŞEKKÜR ETTİ
29.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:32

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uçuşların durdurulmasıyla Hindistan'da mahsur kalan Türk vatandaşı Seda Yavaş, Türkiye'ye döndü.  Yavaş, sevinç gözyaşları içerisinde Türk yetkililere teşekkür etti.

Seda Yavaş, mart ayının başında zihinsel engelliler için eğitim sertifikası almak için Hindistan'a gitti. Yavaş, koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların durdurulmasıyla Türkiye'ye dönemedi. Seda  Yavaş,  22 Mart'a bilet aldı ancak uçuşun iptal olması üzerine Hindistan'da mahsur kaldı.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİBunun üzerine sosyal medyada video paylaşan Yavaş yardım istedi.  Yardım çağrısı cevapsız kalmadıSeda Yavaş, dün gece saatlerinde yurda döndü. Hindistan'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen uçakla yurda dönen Yavaş, Buca'da bulunan bir öğrenci yurduna yerleştirildi. 14 gün gözetim altında tutulacak Seda Yavaş  yine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gözyaşlarını tutamayan Seda Yavaş, yetkililere teşekkür etti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yavaş, " Türkiye'deyim, İzmir'deyim, Buca'dayım. Bizi buraya getiren Türkiye Cumhuriyeti'ne, Sayın Cumhurbaşkanımız'a, Türk Hava Yolları ailesine, tanıdığım tanımadığım bütün Türk vatandaşlarına, arkadaşlarıma, dostlarıma, herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sefer sevinçten ağlıyorum. Hala Türkiye topraklarında olduğuma  inanamıyorum. Sizlere cevap veremiyorum; arıyorsunuz, soruyorsunuz. Çok mutluyum. Türk olduğum için gurur duyuyorum. İzmir Buca'da bir yurda alındık. Tertemiz, çok güzel. Her şeyimiz sağlanıyor burada. Bizi Türk bayraklarıyla karşıladılar. Sevinçten ağlıyorum. Rüya gibi. 3 gün sürdü, Chennai'den buraya gelmem. Önce 1,5 gün otobüs yolculuğu yaparak Mumbai'ye ulaştık. Sonra uçak ve şimdi de İzmir'deyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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