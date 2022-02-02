Hindistan'dan dijital para çıkarma ve kripto para gelirine yüksek vergi getirme planı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş
BBC

Hindistan'dan dijital para çıkarma ve kripto para gelirine yüksek vergi getirme planı

BBC - Dünya
 - Güncelleme:
Hindistan'dan dijital para çıkarma ve kripto para gelirine yüksek vergi getirme planı

Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman bu yıl, ülkenin para birimi olan rupinin dijital versiyonunu çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman bu yıl, ülkenin para birimi olan rupinin dijital versiyonunu çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Sitharaman, Hindistan hükümetinin bütçesini açıkladığı konuşmasında dijital varlıklardan yüzde 30 gelir vergisi alınacağını da ekledi.

Böylece kripto para birimi ve NFT ticaretinden elde edilen kârlar, ülkenin en yüksek gelir vergisi diliminde vergilendirilecek.

Hindistan'ın komşusu Çin de dijital yuan denemelerine başlamıştı.

Sithamaran "Merkez Bankası'nın dijital para birimi dijital ekonomide büyük bir itici güç olacak" dedi ve ekledi:

"Bu aynı zamanda para birimi yönetimimizi daha verimli ve ucuz bir hale getirecek."

Bakan Sitharaman, kripto para birimleriyle yapılan işlemlerin sıklığı ve büyüklüğündeki artışın, özel bir vergilendirme uygulamasını kaçınılmaz kıldığını belirtti.

Açıklanan plana göre dijital varlıkların hediye edilmesi de vergilendirilecek.

Federal hükümetin bütçesinde öne çıkan diğer konular ise altyapı yatırımları ve zor durumda olan küçük işletmelere yönelik kredi garantileriydi.

Asya'nın üçüncü büyük ekonomisi pandemi sürecinde büyük istihdam kayıpları ve yüksek enflasyonla karşılaştı.

Nakitten dijitale geçiş

Hindistan'ın dijital rupi planı, ülkenin nakit paradan uzaklaşma planının bir parçası olarak görülüyor.

Başbakan Narendra Modi 2016 yılında, 500 ve 1.000 rupilik banknotları geçersiz kılmış, bunu da yürürlüğe girmeden dört saat önce duyurmuştu.

Dijital yuan testlerine devam eden Çin ise Hindistan'ın aksine ülkedeki kripto para birimi madenciliği ve ticaretini yasakladı.

İngiltere'de de Merkez Bankası ve Hazine bir dijital para birimi üzerine çalışmalar yürütüyor.

Hindistan'ın dijital rupi planı, kripto para kullanıcıları arasında olumlu karşılandı.

BBC'ye konuşan Hint kripto para borsası CoinDCX'in kurucularından Sumit Gupta, bu adımın dijital varlıklara meşruiyet sağlayacağını belirtti.

Gupta öte yandan yüzde 30'luk gelir vergisini yüksek bulduğunu da söyledi:

"Yüzde 30'luk vergi loto, kumar ve oyun gelirleri gibi spekülatif aktivitelere uygulanan oranla aynı. Bu oran dijital varlıkların yayılımını yavaşlatabilir."

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?
Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

BBC

Maliye Bakanı, Kripto, Vergi, India, Dünya, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title