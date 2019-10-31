Hindistan'dan Çin'in Cammu Keşmir açıklamasına tepki

31.10.2019 16:02

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raviş Kumar, Cammu Keşmir'in ikiye bölünmesini "yasa dışı ve geçersiz" olarak nitelendiren Çin'e tepki göstererek "Çin'in de dahil olduğu başka ülkelerin Hindistan'ın iç meseleleri hakkında yorum yapmalarını beklemiyoruz." dedi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raviş Kumar, haftalık basın toplantısında, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang'ın yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Cammu Keşmir ve Ladakh birlik topraklarının Hindistan'ın ayrılmaz birer parçası olduklarını vurgulayan Kumar, "Çin, Hindistan'ın bu konudaki tutarlı ve net durumunun bilincindedir." ifadelerini kullandı.

Kumar, Cammu Keşmir'in ikiye bölünmesini "yasa dışı ve geçersiz" olarak nitelendiren Çin'e tepki göstererek "Cammu Keşmir'in birlik toprağı olarak düzenlenmesi konusu tamamen Hindistan'ın iç meselesidir." şeklinde konuştu.

Hindistan'ın diğer ülkelerin iç sorunları hakkında yorum yapmaktan kaçındığını hatırlatan Kumar, "Çin'in de dahil olduğu başka ülkelerin Hindistan'ın iç meseleleri hakkında yorum yapmalarını beklemiyoruz." diye konuştu.

"Bu eylem yasa dışıdır, geçersizdir"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, "Hindistan hükümetinin kurulduğunu ilan ettiği sözde Cammu Keşmir ve Ladak Birlik Toprağı, bazı Çin topraklarını Hindistan yönetiminin idaresine katmaktır. Çin tarafı bundan büyük hoşnutsuzluk duyuyor ve buna kesinlikle karşı çıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Hindistan'ın kendi yasaları doğrultusunda yaptığı tek taraflı revizyonun, Çin'in egemenlik çıkarlarına meydan okumak olduğunu belirten Gıng, "Bu eylem yasa dışıdır, geçersizdir, ilgili bölgenin pratikte Çin'in kontrolü altında olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir, herhangi bir etki üretmeyecektir." diye konuşmuştu.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması ve ikiye bölünmesi

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini, 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.

Cammu Keşmir'in yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeyle eyalet, bugün resmi olarak Cammu Keşmir ve Ladakh Birlik Toprağı olarak düzenlenmişti.

Kaynak: AA