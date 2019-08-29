Hindistan'dan Cammu Keşmir'de "50 bin kişiye kamuda istihdam" planı

29.08.2019 12:02

YENİ Hindistan hükümetinin, Cammu Keşmir'in yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeren özel statüsünü kaldırmasının ardından bölgede, on binlerce kişiyi kamuda istihdam etmeyi planladığı bildirildi.

Yeni Delhi yönetimince geçen sene Cammu Keşmir Valisi olarak atanan Satya Pal Malik, Srinagar'da düzenlenen konferansta, hükümetin, birkaç ay içinde eyalet genelindeki kamu kurumlarında 50 bin boş kadroyu doldurmayı planladığını belirtti.

Hükümetin, bölgedeki elma üreticilerine 700 milyon dolarlık desteğe hazır olduğu bilgisini de veren Malik, yetkililerin, bu adımla elma bahçelerinin kritik öneme sahip olduğu bölgede ekonomiye katkı sunmayı hedeflediğini aktardı.

Paramilis güçler, halka bilye atar tabancayla müdahale etti

Press Trust of India haber ajansına göre, Malik, konuşmasında, bölgedeki paramilis güçlerin protesto gösterilerinde halka bilye atar tabancayla müdahale ettiğini doğruladı.

Malik, Cammu Keşmir'deki durumun yakında normale döneceğine ve eyaletin 10 bölgesinde mobil telefon hizmetlerinin düzeltileceğine işaret etti.

Hindistanlı yetkililer, eyaletin özel statülü yapısının ortadan kaldırılmasını Cammu Keşmir'in ekonomik potansiyelini artırmanın bir yolu olarak nitelendirirken, bu kapsamda bölgede uluslararası yatırım zirvesi yapmayı planlıyor.

Cammu Keşmir halkıysa, eyaletin özel statüsünün iptal edilmesinin ekonomiyle ilgisi bulunmadığını ve Hindistan hükümetinin saldırgan politikası olduğunu değerlendiriyor.

Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırarak, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda, Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken; Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Kaynak: AA