Hindistan'dan Bangladeş'e ihracat için limanlarını kullanması teklifi

Hindistan'ın Bangladeş'e diğer ülkelere yapacağı ihracat için limanlarını kullanmasını teklif ettiği bildirildi.

Hindistan'ın Bangladeş'e diğer ülkelere yapacağı ihracat için limanlarını kullanmasını teklif ettiği bildirildi.

"The Daily Star" gazetesinin haberine göre, Hint tarafı, limanlarının kullanılması önerisini Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasındaki çevrim içi zirvede yaptı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Smita Pant, Bangladeş'e diğer ülkelere yapacağı ihracat için limanlarını kullanabilecekleri önerisinde bulunduklarını doğruladı.

Pant, Hindistan'ın ikili savunma iş birliğinin parçası olarak Bangladeş'e 18 adet 120 mm'lik havan topu verdiğini bildirdi.

İki ülke arasındaki savunma iş birliğinin önemine değinen Pant, bu iş birliğinin önemli bileşenlerinden birinin savunma personelinin eğitimi olduğunu kaydetti.

Pant, Hindistan ile Bangladeş arasındaki ortak gemi inşa projesine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Ayrıca Pant, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tedarik edilmesinde Bangladeş'e öncelik tanınacağının altını çizdi.

Bangladeş, Hindistan Serum Enstitüsü ile 30 milyon dozluk Kovid-19 aşısı sözleşmesi imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın