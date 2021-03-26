Hindistan'dan AstraZeneca tedarikine kısıtlama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Hindistan'dan AstraZeneca tedarikine kısıtlama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Hindistan'dan AstraZeneca tedarikine kısıtlama

Hindistan Sağlık Bakanlığı, Hindistan Serum Enstitüsü'nde (SII) üretilen Oxford/AstraZeneca aşılarının tedarikinin kısıtlandığını duyurdu.

Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mart günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 28 bin 731 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mart günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 28 bin 731 yeni vaka tespit edildi

Hindistan Sağlık Bakanlığı, Hindistan Serum Enstitüsü'nde (SII) üretilen Oxford/AstraZeneca aşılarının tedarikinin kısıtlandığını duyurdu.

Avrupa Birliği ve İngiltere arasında AstraZeneca tedarik krizi devam ederken, Hindistan'dan kritik hamle geldi. Ülkede yerel olarak Hindistan Serum Enstitüsü'nde üretilen AstraZeneca aşılarının tedarikinin kısıtlandığı açıklandı. Başkent Yeni Delhi'deki sağlık yetkilileri, ikinci dalga nedeniyle aşıya talebin arttığını ve Hindistan nüfusuna uygulamak için söz konusu aşıları tedarik edilesine yönelik kısıtlama kararı aldıklarını açıkladı.

TAM YASAK YOK, KADEMELİ OLARAK DAĞITILACAK

Hindistan'da hükümet yetkilileri, birçok ülkenin aksine aşı ihracatına herhangi bir yasak getirmeyi planlamadıklarını ancak aşamalı olarak tedarike devam edileceğini belirtti. Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kendi nüfusumuz için yeterince aşımız olduğunda diğer ülkelere tedarik edeceğiz" denildi. Öte yandan, Hindistan'da 53 milyon kişinin aşının ilk dozunu aldığı ifade edildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 1,4 milyar nüfuslu ülkede Haziran ayına kadar aşılananların sayısının 300 milyona ulaşmasını hedeflediklerini açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Esra Erol Binnur Kaya Acun Ilıcalı Jason Statham
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Ozan Tufan Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hindistan'dan AstraZeneca tedarikine kısıtlama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:58:15. #1.15#
title