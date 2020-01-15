Hindistan'dan Ankara'ya Keşmir tepkisi: Türkiye'den ithalatını sınırlandırıyor
Haberler » Dünya » Hindistan'dan Ankara'ya Keşmir tepkisi: Türkiye'den ithalatını sınırlandırıyor - Haberler

Hindistan'dan Ankara'ya Keşmir tepkisi: Türkiye'den ithalatını sınırlandırıyor

Ankara'nın Keşmir politikasına tepki gösterdiği Hindistan, Türkiye'den yaptığı ithalatta sınırlandırmaya gitme kararı aldı.

15.01.2020 20:11 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:11
Hindistan'dan Ankara'ya Keşmir tepkisi: Türkiye'den ithalatını sınırlandırıyor

'nın Keşmir politikasına tepki gösterdiği , 'den yaptığı ithalatta sınırlandırmaya gitme kararı aldı.


Reuters'ın haberine göre ismini açıklamak istemeyen bir Hindu yetkili "Hükümetimiz Türkiye ve Malezya'nın yorumlarını hoş karşılamadı ve bu iki ülke ile ticaretimizi sınırlandıracağız." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler