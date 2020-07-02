Hindistan'dan 5,2 milyar dolarlık silahlanma adımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hindistan'dan 5,2 milyar dolarlık silahlanma adımı

YENİ Hindistan Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesi amacıyla 5,2 milyar dolar değerinde 21 MiG-29, 12 Sukhoi Su-30 MKI savaş uçağı, füze sistemleri ve askeri ekipmanın satın alınmasını onayladı.

Hindistan'dan 5,2 milyar dolarlık silahlanma adımı
02.07.2020 19:21 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:21

YENİ Hindistan Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesi amacıyla 5,2 milyar dolar değerinde 21 MiG-29, 12 Sukhoi Su-30 MKI savaş uçağı, füze sistemleri ve askeri ekipmanın satın alınmasını onayladı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, silahlı kuvvetlerin ve sınırların güçlendirilmesi kapsamında 21 MiG-29'un Rusya'dan, 12 Sukhoi Su-30 MKI'lerin ise devlet kuruluşu HAL'den (Hindustan Aeronautics Limited) temin edilmesinin kabul edildiği bildirildi. Bu kapsamda ülkedeki mevcut 59 MiG-29 da modernize edilecek.

Savaş uçağı satın alımlarının ve modernizasyonun 2,3 milyar dolara mal olacağı kaydedildi.

Hint ordusu için yazılım tanımlı telsizlerin, 1000 kilometre menzile sahip füze sistemlerinin ve "Pinaka" isimli çok namlulu roketatar için mühimmatların satın alınması ve BMP tipi zırhlı araçların modernizasyonuna ilişkin teklifler de kabul edildi.

Toplam maliyeti 5,2 milyar doları bulan askeri donanımların 4,1 milyar dolarlık kısmı yerli firmalardan temin edilecek.

Öte yandan Hindistan, 36 adet Rafale tipi savaş uçağı için 2016'da Fransa ile yapılan anlaşma kapsamında söz konusu uçaklardan 6'sını bu ay sonu teslim almayı bekliyor.

Hindistan'ın bu adımı Çin ile Galwan Vadisi'nde yaşadığı sınır çatışmasının ardından geldi.

Hindistan, Çin ile gerilimin tırmandığı doğu Ladakh'a karadan havaya füze savunma sistemi, obüs ve tank konuşlandırmıştı.

Bölgede gerilimi yükselten süreç

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Çin askerlerinin, "bölgeden ayrılmaları" yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmiş, iki ülke arasında bir diğer tartışma konusu Sikkim eyaletinde de Çin ve Hint askerleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

İki ülke askerlerinin Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Öte yandan haziran başında iki ülke dışişleri bakanlığı yetkililerinin sınırda artan gerilimi video konferans yoluyla görüştüğü açıklanmıştı.

Hindistan, anlaşmazlığın barışçıl müzakereyle üstesinden gelinmesi konusunda Çinli yetkililerle hemfikir olunduğunu bildirmiş, Pekin yönetimi de iki ülkenin gerilimin düşmesine ilişkin konsensüse vardığını duyurmuştu.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi, Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de de Çin'in bölgedeki bir sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı Haber
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler Haber
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı Haber
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar Haber
Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Haber
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı Haber
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
Hırsızlık yaparken yakalanan kadın 'Korona testim pozitif bilginiz olsun' diyerek kurtulmaya çalıştı
Hırsızlık yaparken yakalanan kadın "Korona testim pozitif bilginiz olsun" diyerek kurtulmaya çalıştı
Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti
İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Tunceli'de bin yıllık dut ağaçları bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor
Tunceli'de bin yıllık dut ağaçları bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu
Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Ömer Çelik Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Ali Palabıyık Malcolm Thomas
Daha Fazla Karar Ankara Temmuz Futbolcu
Şu an buradasınız: Hindistan'dan 5,2 milyar dolarlık silahlanma adımı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 19:24:44. #1.14#
title