Hindistan'dan 22 milyar dolarlık kurtarma paketi Hindistan, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı koymak amacıyla yoksullar için 22 milyar dolarlık kurtarma paketi açıkladı.

Hindistan, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı koymak amacıyla yoksullar için 22 milyar dolarlık kurtarma paketi açıkladı. Kaynak: Dunya.com