Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 16'ya, yaralı sayısı 123'e yükseldi Hindistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya, yaralıların sayısı ise 123'e yükseldi.

Hindistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya, yaralıların sayısı ise 123'e yükseldi.

Hindistan'da Dubai'den kalkan Air India Express'e ait yolcu uçağı yerel saatle 19: 00'da Kerala eyaletindeki Karipur Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkarak ikiye ayrılmıştı. Uçakta 10'u çocuk 184 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Kazada ilk belirlemelere göre pilotlardan biride dahil olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi ise yaralanmıştı. Kerala Eyalet Sağlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, kazada 16 kişinin hayatını kaybettiği, 123 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Öte yandan 2010 yılı Mayıs ayında Air India Express'e ait bir yolcu uçağı daha Hindistan'daki Mangalore Havalimanı'nda pisten çıkmış ve kazada 158 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA