Hindistan'daki uçak kazasında 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı Hindistan'da yolcu uçağı iniş yaptığı sırada pistten çıkarak ikiye ayrıldı.

Hindistan'da yolcu uçağı iniş yaptığı sırada pistten çıkarak ikiye ayrıldı. Olayda ilk belirlemelere göre pilotlardan biride dahil olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Hindistan'da Dubai'den kalkan Air India Express'e ait yolcu uçağı yerel saatle 19: 00'da Kerala eyaletindeki Karipur Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkarak ikiye ayrılmıştı. Uçakta 10'u çocuk 184 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Kazada ilk belirlemelere göre pilotlardan biride dahil olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı. Sivil Havacılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaralıları hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, kazanın meydana geldiği sırada aşırı yağış olduğu aktarıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA