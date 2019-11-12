Hindistan'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı
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Hindistan'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Hindistan'ın Telangana eyaletinde iki trenin çarpışma anının görüntüleri ortaya çıktı.

12.11.2019 13:35 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:40
Hindistan'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı

'ın Telangana eyaletinde iki trenin çarpışma anının görüntüleri ortaya çıktı.


Hindistan'ın Telangana eyaletinin başkenti 'daki Kacheguda istasyonunda dün iki tren çarpıştı. İstasyona yaklaşan trenlerin yavaş hareket etmesi nedeniyle olası bir facia önlendi. En az 12 kişinin yaralandığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.


Yapılan ön soruşturmaya göre kaza, sinyalizasyon sorunu nedeniyle meydana geldi. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA
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