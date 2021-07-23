Hindistan'daki toprak kaymalarında 5 kişi hayatını kaybetti

NEW Hindistan'ın batısında muson yağmurlarının sebep olduğu toprak kaymalarında 5 kişi hayatını kaybetti.

NEW Hindistan'ın batısında muson yağmurlarının sebep olduğu toprak kaymalarında 5 kişi hayatını kaybetti.

Hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Maharaştra eyaletinde mahsur kalan binden fazla kişi için kurtarma çalışmaları yapıldığı bilgisine yer verildi.

Bölgede görev yapan Nidhi Chaudhary, toprak kaymaları nedeniyle ölen 5 kişinin, eyaletin Raigad bölgesindeki 3 toprak kaymasında yaşamını yitirdiğini söyledi.

Yağmurların yavaşladığını ve su seviyelerinin düştüğünü belirten Chaudhary, kötü etkilenen bölgelere erişimin güç olduğunu ve bunun kurtarma operasyonlarını engellediğini kaydetti.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlere göre, Hindistan'ın doğusundaki Shivaji Nagar bölgesinde şiddetli yağışların ardından bir ev çöktü, iki kişi öldü ve sekiz kişi yaralandı.

Ratnagiri şehrinde ise dün şiddetli yağışların ardından tepelik alanlardan 200 kişi kurtarıldı. 70 bin kişiye ev sahipliği yapan sahil kasabası Chiplun'da bölgenin yarısından fazlası sular altında kaldı.

Ratnagiri bölge yöneticisi B.N. Patil, kurtarma operasyonları için ordu, sahil güvenlik ve Ulusal Afet Müdahale Gücü'nden yardım istediğini söyledi.

Hindistan donanmasından yapılan açıklamada, mahsur kalan kişileri tahliye etmek için bölgeye helikopterlerin sevk edildiği ve botlarla kurtarma ekipleri gönderildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı