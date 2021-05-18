Hindistan'daki "Tauktae" kasırgasında 29 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın güneybatısındaki Umman Denizi'nde etkili olan kasırgada 29 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın güneybatısındaki Umman Denizi'nde etkili olan kasırgada 29 kişi hayatını kaybetti.

Hint medyasındaki haberlerde, Myanmarlılar tarafından farklı sesler çıkaran kertenkele anlamına gelen "Tauktae" adı verilen kasırganın, Hindistan'ın Umman Denizi'ne kıyısı olan bölgelerinde etkili olduğu belirtildi.

Şiddetini artırarak kasırgaya dönüşen Tauktae, Gucarat eyaletinde hızı saatte 160 kilometreye ulaşarak, yüz binlerce kişinin elektriksiz kalmasına ve ağaçları sökülmesine neden oldu. Eyalette en az 200 bin kişi tahliye edildi.

Kasırganın yol açtığı sel ve şiddetli rüzgarlar sonucu Karnataka, Kerala, Goa ve Maharaştra eyaletlerinde toplam 29 kişi hayatını kaybetti.

Meteoroloji yetkilileri, kasırganın Gucarat'ta yarın itibariyle etkisini kaybedeceğini belirtti.

Mumbai kenti açıklarında gemi battı

Şiddetli kasırga, Mumbai kıyılarına 14 kilometre uzaklıkta bulunan bir ticari geminin batmasına neden oldu.

BBC'nin haberine göre, Hint donanmasından yapılan açıklamada, gemideki 270 kişiden 177'sinin kurtarıldığı ve 90'dan fazla kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Açıklamada, geminin Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Şirketine ait (ONGC) olduğu, açık deniz sondajı için gönderilen personeli taşıdığı kaydedildi.

Donanma, kayıp personel için arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.

Öte yandan, bölgede 700 kişiyi taşıyan 3 ticari geminin daha olduğu, gemilerde mahsur kalanları kurtarmak için 3 savaş gemisinin görevlendirildiği bildirildi.

"Tauktae" kasırgasının, 1998'den beri Gujarat kıyılarını etkisi altına alan en güçlü kasırga olduğu belirtildi.

Kovid-19 hastaları için önlemler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, kasırga dolayısıyla Kovid-19 hastalarının, kıyı bölgelerinden uzakta, güvenli bölgelere taşındığı aktarıldı.

Kasırga nedeniyle bir süreliğine kapatılan Mumbai Havalimanı'nın yeniden hava trafiğine açıldığı belirtildi.

Diğer yandan, birçok köyde ağır hasara neden olan kasırgayla ilgili hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz