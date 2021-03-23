Hindistan'daki siber saldırılar 2020'de yaklaşık yüzde 194 arttı
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Hindistan'daki siber saldırılar 2020'de yaklaşık yüzde 194 arttı

23.03.2021 22:33 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:45
Hindistan'daki siber saldırılar 2020'de yaklaşık yüzde 194 arttı

YENİ Hindistan'da 2020'de siber saldırılarda yüzde 194 artış olduğu kaydedildi.

YENİ Hindistan'da 2020'de siber saldırılarda yüzde 194 artış olduğu kaydedildi.

Hindistan İçişleri Bakanlığından bir yetkilinin, ülkenin siber güvenlikle ilgilenen kurumu Hindistan Bilgisayar Acil Durum Müdahale Ekibi (CERT-In) verilerine dayandırdığı açıklamasına göre, ülkedeki siber saldırılar 2020'de yaklaşık yüzde 194 artarak 1,15 milyonu aştı.

İçişleri Bakanı G Kishan Reddy, parlamentoya yönelik yazılı açıklamasında, bu sayının 2019'da yaklaşık 395 bin olduğunu kaydetti.

Hükümetten yapılan açıklamada da siber güvenliği iyileştirmek ve siber saldırıları önlemek için tedbirler alındığı, buna son zamanlardaki siber tehditlerle ilgili uyarılar ve tavsiyelerin de dahil olduğu aktarıldı.

Hindistan'daki siber uzmanlar, 2020 boyunca siber güvenlik saldırılarındaki artışın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının arka planındaki küresel bir trend olduğunu söylüyor.

Delhi'deki Ulusal Hukuk Üniversitesinde teknoloji ve ulusal güvenlik programı yöneticisi olan Gunjan Chawla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını ile gelen uzaktan çalışma düzeni nedeniyle hükümetin ve şirketlerin ofis ortamına göre planlanmış siber güvenliklerinde açıklar meydana geldiğini ve sistemleri siber saldırılara karşı savunmasız bıraktığını ifade etti.

Chawla ayrıca "Hükümetin yapması gereken ilk şey, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi'nin yayınlanmasını sağlamaktır. Stratejinin 2020'de yayınlanması planlanıyordu ancak hala görünürde hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

Mozilla Corporation'da kamu politikası danışmanı olan Udbhav Tiwari ise teknolojinin gelişmesi ve buna eşlik eden toplumun hızlı dijitalleşmesiyle dijital okur yazarlığın paralel ilerlemediğini bunun da siber güvenlikle ilgili vakaların artmasına neden olduğunu söyledi.

Tiwari, siber güvenliği iyileştirmek için güçlü ve bağımsız bir veri koruma yasasına ihtiyaç olduğunu belirtti. Böyle bir yasanın, kullanıcı verilerinin gizliliğini sağlamak ve güvenlik risklerinden korumak için hükümet, şirketler ve diğer organizasyonlara yönelik teşvik ve caydırıcılık oluşturacağı değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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