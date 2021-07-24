Hindistan'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 136'ya yükseldiYaklaşık 90 bin kişi tahliye edildi
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Hindistan'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 136'ya yükseldiYaklaşık 90 bin kişi tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Hindistan'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 136'ya yükseldi Yaklaşık 90 bin kişi tahliye edildi Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 136'ya yükselirken, yaklaşık 90 bin kişi güvenli...

- Hindistan'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 136'ya yükseldi

Yaklaşık 90 bin kişi tahliye edildi

MUMBAİ - Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 136'ya yükselirken, yaklaşık 90 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Hindistan'ın batısında etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında bilanço artıyor. Maharashtra eyaletinde toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 136'e yükseldiği bildirildi. Cumartesi sabahı itibariyle şiddetli yağışların devam ettiği, sel ve heyelan bölgelerinden yaklaşık 90 bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği aktarıldı.

Eyalet Başbakanı Uddhav Thackeray gazetecilere yaptığı açıklamada, "Beklenmeyen çok şiddetli yağışlar birçok yerde toprak kaymalarını tetikledi ve nehirler taştı. Barajlardan suyu boşaltmak zorunda kalıyoruz ve nehir kıyılarında oturanları daha güvenli yerlere taşıyoruz" dedi.

Ulusal Afet Müdahale Gücü, Hint ordusu, Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve diğer ekipler, kurtarma çabalarına devam ederken, Raigad, Satara ve Ratnagiri'de büyük hasar meydana geldiği belirtildi. Ayrıca, komşu eyaletler Karnataka ve Telangana'da da yoğun yağışların ardından nehirlerin taştığı kaydedildi.

Hindistan'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 136'ya yükseldiYaklaşık 90 bin kişi tahliye edildi
Hindistan'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 136'ya yükseldiYaklaşık 90 bin kişi tahliye edildi
Hindistan'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 136'ya yükseldiYaklaşık 90 bin kişi tahliye edildi
Hindistan'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 136'ya yükseldiYaklaşık 90 bin kişi tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hindistan'daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 136'ya yükseldiYaklaşık 90 bin kişi tahliye edildi - Haberler
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